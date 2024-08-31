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Уголовное дело возбудили после пропажи вертолета Ми-8 с туристами на Камчатке

Уголовное дело возбудили по факту пропажи вертолета Ми-8 авиакомпании «Витязь Аэро» с туристами на Камчатке, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

В субботу вертолет МИ-8 следовал с посадочной площадки в районе вулкана Вачкажец в Николаевку Елизовского района Камчатского края. Однако в пункт назначения воздушное судно не прибыло, связь с экипажем утеряна.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Поисково-спасательная операция продолжается.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее был опубликован список пассажиров вертолета Ми-8 авиакомпании «Витязь Аэро», который пропал на Камчатке.