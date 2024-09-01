МЧС: погибли 22 человека на борту пропавшего на Камчатке вертолета Ми-8

Все 22 человека, находившиеся на борту пропавшего на Камчатке вертолета Ми-8, погибли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«Выживших при крушении вертолета Ми-8 на Камчатке нет», — говорится в сообщении.

Ранее в МЧС сообщили, что пропавший вертолет на Камчатке разбился, его обломки обнаружили с воздуха. Обломки нашли на высоте 900 метров вблизи места, где последний раз Ми-8 выходил на связь.

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро» совершал перелет с площадки в районе вулкана Вачкажец на площадку Николаевка, но в назначенное время экипаж не вышел на связь. Поиски борта заняли почти сутки, они осложнялись плохими погодными условиями.

Финансовый директор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин вместе с женой Полиной были среди туристов, которые летели на пропавшем на Камчатке вертолете Ми-8, сообщал SHOT.