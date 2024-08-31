Финансовый директор РФС был среди пассажиров вертолета, пропавшего на Камчатке
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Финансовый директор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин вместе с женой Полиной были среди туристов, которые летели на пропавшем на Камчатке вертолете Ми-8 авиакомпании «Витязь Аэро», сообщает SHOT.
По словам отца Арсения, сын с супругой отправились в отпуск. После ЧП мужчина пытался связаться с Арсением, но он не выходит на связь.
Мужчина с 2020 года работает финансовым директором в РФС.
В субботу вертолет Ми-8 авиакомпании «Витязь Аэро» с 19 туристами на борту пропал в Камчатском крае во время тура до вулкана Вачкажец. Возбуждено уголовное дело.
Спасательная операция продолжается, несмотря на ухудшающиеся погодные условия и темное время суток.