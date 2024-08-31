Опубликован список пропавших пассажиров вертолета Ми-8 на Камчатке

Происшествия

Mash опубликовал список пассажиров вертолета Ми-8 авиакомпании «Витязь Аэро», который пропал на Камчатке.

  • Бузикова Татьяна Юрьевна;
  • Репникова Юлия Викторовна;
  • Ширинкин Михаил Андреевич;
  • Репников Михаил Алексеевич;
  • Серёгин Кирилл Сергеевич;
  • Никулин Александр Валерьевич;
  • Никулина Евгения Леонидовна;
  • Демичук Наталья Ивановна;
  • Янгубаева Ольга Ивановна;
  • Замятина Полина Сергеевна;
  • Кисельникова Юлия Владимировка;
  • Пахомова Анна Петровна;
  • Замятин Арсений Дмитриевич;
  • Левкин Максим Александрович;
  • Ососкова Ирина Юрьевна;
  • Пальора Анна Сергеевна;
  • Гординская Надежда Сергеевна;
  • Фурсова Людмила Петровна;
  • Степаненко Максим Валерьевич.

Вертолетом управлял командир воздушного судна Денис Блещик, а туристический тур до вулкана Вачкажец мог организовать основатель сообщества туроператоров «Большая страна» Михаил Репников, который работает в клубе гидов. Также на борту находилась супруга Михаила Юлия.

Пропавший Ми-8 должен был совершить посадку в селе Николаевка в 16:15 по местному времени, однако последний раз борт выходил на связь в 16:10.