Опубликован список пропавших пассажиров вертолета Ми-8 на Камчатке

Бузикова Татьяна Юрьевна;

Репникова Юлия Викторовна;

Ширинкин Михаил Андреевич;

Репников Михаил Алексеевич;

Серёгин Кирилл Сергеевич;

Никулин Александр Валерьевич;

Никулина Евгения Леонидовна;

Демичук Наталья Ивановна;

Янгубаева Ольга Ивановна;

Замятина Полина Сергеевна;

Кисельникова Юлия Владимировка;

Пахомова Анна Петровна;

Замятин Арсений Дмитриевич;

Левкин Максим Александрович;

Ососкова Ирина Юрьевна;

Пальора Анна Сергеевна;

Гординская Надежда Сергеевна;

Фурсова Людмила Петровна;

Степаненко Максим Валерьевич.

Вертолетом управлял командир воздушного судна Денис Блещик, а туристический тур до вулкана Вачкажец мог организовать основатель сообщества туроператоров «Большая страна» Михаил Репников, который работает в клубе гидов. Также на борту находилась супруга Михаила Юлия.

Пропавший Ми-8 должен был совершить посадку в селе Николаевка в 16:15 по местному времени, однако последний раз борт выходил на связь в 16:10.