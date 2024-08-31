Опубликован список пропавших пассажиров вертолета Ми-8 на Камчатке
Mash опубликовал список пассажиров вертолета Ми-8 авиакомпании «Витязь Аэро», который пропал на Камчатке.
- Бузикова Татьяна Юрьевна;
- Репникова Юлия Викторовна;
- Ширинкин Михаил Андреевич;
- Репников Михаил Алексеевич;
- Серёгин Кирилл Сергеевич;
- Никулин Александр Валерьевич;
- Никулина Евгения Леонидовна;
- Демичук Наталья Ивановна;
- Янгубаева Ольга Ивановна;
- Замятина Полина Сергеевна;
- Кисельникова Юлия Владимировка;
- Пахомова Анна Петровна;
- Замятин Арсений Дмитриевич;
- Левкин Максим Александрович;
- Ососкова Ирина Юрьевна;
- Пальора Анна Сергеевна;
- Гординская Надежда Сергеевна;
- Фурсова Людмила Петровна;
- Степаненко Максим Валерьевич.
Вертолетом управлял командир воздушного судна Денис Блещик, а туристический тур до вулкана Вачкажец мог организовать основатель сообщества туроператоров «Большая страна» Михаил Репников, который работает в клубе гидов. Также на борту находилась супруга Михаила Юлия.
Пропавший Ми-8 должен был совершить посадку в селе Николаевка в 16:15 по местному времени, однако последний раз борт выходил на связь в 16:10.