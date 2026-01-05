На Кубе заявили о гибели 32 ее граждан, защищавших Мадуро во время операции США
Президент Кубы Мигель Диас-Канель рассказал, что при защите венесуэльского лидера Николаса Мадуро во время операции США погибли 32 гражданина республики, сообщает RT.
Об этом написала Cubadebate.
Ранее СМИ писали, что количество погибших при американской операции в Венесуэле составляет 80 человек.
2 января президент США Дональд Трамп отдал распоряжение о начале военной операции против Венесуэлы. 3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией.
Президента Николаса Мадуро задержали и доставили в следственный изолятор Нью-Йорка. После задержания глава Белого дома заявил, что произошедшее с венесуэльским лидером «может произойти с каждым».
