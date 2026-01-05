сегодня в 08:26

На Кубе заявили о гибели 32 ее граждан, защищавших Мадуро во время операции США

Президент Кубы Мигель Диас-Канель рассказал, что при защите венесуэльского лидера Николаса Мадуро во время операции США погибли 32 гражданина республики, сообщает RT .

Об этом написала Cubadebate.

Ранее СМИ писали, что количество погибших при американской операции в Венесуэле составляет 80 человек.

2 января президент США Дональд Трамп отдал распоряжение о начале военной операции против Венесуэлы. 3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией.

Президента Николаса Мадуро задержали и доставили в следственный изолятор Нью-Йорка. После задержания глава Белого дома заявил, что произошедшее с венесуэльским лидером «может произойти с каждым».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.