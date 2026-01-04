Число жертв при операции США в Венесуэле может продолжить расти

В результате военной операции США в Венесуэле число погибших возросло до 80 человек, пишет «КоммерсантЪ».

Об этом со ссылкой на высокопоставленного венесуэльского чиновника сообщает The New York Times. Среди жертв, по данным издания, находятся как мирные жители, так и сотрудники сил безопасности.

Информагентство отмечает, что указанное число является предварительным и может быть увеличено. Ранее сообщалось о 40 погибших. Операция, проведенная 3 января, включала удары по Каракасу и захват президента страны Николаса Мадуро с супругой, которые к 4 января были доставлены в Нью-Йорк.

По заявлению министра обороны Венесуэлы, американские военные ликвидировали значительную часть личной охраны президента.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.