NYT: Мадуро в декабре отверг предложение США перебраться в Турцию
Фото - © Алексей Даничев/Фотохост-агентство РИА Новости
Соединенные Штаты Америки в декабре предложили венесуэльскому лидеру Николасy Мадуро покинуть страну и уехать в Турцию, но он «гневно отверг этот план», сообщает ТАСС.
Как рассказал газете The New York Times американский чиновник, предложение поступило 23 декабря. Из реакции президента Венесуэлы сразу стало было очевидно, что глава государства не планирует серьезно его рассматривать.
2 января президент США Дональд Трамп отдал распоряжение о начале военной операции против Венесуэлы. 3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией.
Президента Николаса Мадуро задержали и доставили в следственный изолятор Нью-Йорка. После задержания глава Белого дома заявил, что произошедшее с венесуэльским лидером «может произойти с каждым».
Власти США заявляют, что погибших в ходе спецоперации среди американцев нет. Около пяти человек были ранены. Высокопоставленный венесуэльский чиновник сообщил о как минимум 40 погибших, включая военнослужащих и мирных жителей.
