На Калужском шоссе около села Вороново затруднено движение из-за ДТП

Два автомобиля столкнулись на Калужском шоссе, в районе села Вороново. На этом участке возникла пробка, сообщает пресс-служба столичного Дептранса .

ДТП произошло на 56-м километре трассы. По предварительным данным, авария произошла с участием двух автомобилей.

В обстоятельствах происшествия разбираются оперативные службы столицы. Информация о пострадавших уточняется.

Из-за ДТП движение на этом участке трассы затруднено на 2 километра. Полоса в сторону области занята. Водителям порекомендовали объезжать этот участок.

Утром во вторник на Киевском шоссе в Москве рядом с поселком Киевский столкнулись три грузовика. Движение рядом с местом ДТП было затруднено на 1,7 км.