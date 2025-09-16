Массовое ДТП с грузовиками осложнило движение в новой Москве
На Киевском шоссе в Москве рядом с поселком Киевский столкнулись три грузовика. На месте находятся сотрудники городских служб, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Обстоятельства столкновения и информацию о количестве пострадавших выясняют.
Движение рядом с местом ДТП затруднено на 1,7 км. Были перекрыты обе полосы по направлению к МКАД.
Ранее в Краснодаре мать посадила за руль сына. Он устроил ДТП и чуть не сбил девушку с ребенком.