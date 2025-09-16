сегодня в 12:57

Массовое ДТП с грузовиками осложнило движение в новой Москве

На Киевском шоссе в Москве рядом с поселком Киевский столкнулись три грузовика. На месте находятся сотрудники городских служб, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Обстоятельства столкновения и информацию о количестве пострадавших выясняют.

Движение рядом с местом ДТП затруднено на 1,7 км. Были перекрыты обе полосы по направлению к МКАД.

