Чуть не сбил женщину с коляской: ребенок за рулем устроил ДТП в Краснодаре
Фото - © Telegram-канал 112
В Краснодаре мать посадила за руль малолетнего сына, который устроил ДТП и чуть не сбил девушку с ребенком, сообщает 112.
Инцидент произошел возле жилого комплекса «Цветы». На опубликованных кадрах видно, как китайский «паркетник» марки HAVAL сносит забор парковки и шлагбаум. При этом автомобиль чуть не сбивает женщину с ребенком.
По словам местных жителей, мать посадила на колени сына, которому доверила управление автомобилем. При этом после ДТП она также посадила ребенка на колена, и они уехали в неизвестном направлении.
Из-за сработавшей подушки безопасности у мальчика разбит нос. Внедорожник получил значительные повреждения передней части.
По факту произошедшего правоохранительные органы проводят проверку.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.