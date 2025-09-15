Чуть не сбил женщину с коляской: ребенок за рулем устроил ДТП в Краснодаре

В Краснодаре ребенок устроил ДТП, сидя за рулем внедорожника на коленях у матери

В Краснодаре мать посадила за руль малолетнего сына, который устроил ДТП и чуть не сбил девушку с ребенком, сообщает 112 .

Инцидент произошел возле жилого комплекса «Цветы». На опубликованных кадрах видно, как китайский «паркетник» марки HAVAL сносит забор парковки и шлагбаум. При этом автомобиль чуть не сбивает женщину с ребенком.

По словам местных жителей, мать посадила на колени сына, которому доверила управление автомобилем. При этом после ДТП она также посадила ребенка на колена, и они уехали в неизвестном направлении.

Из-за сработавшей подушки безопасности у мальчика разбит нос. Внедорожник получил значительные повреждения передней части.

По факту произошедшего правоохранительные органы проводят проверку.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.