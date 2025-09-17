На юго-востоке Польши нашли еще один рухнувший БПЛА

Еще один рухнувший беспилотник нашли в лесу рядом с населенным пунктом Станиславом, в гмине Ситно в Польше. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу полиции Замостья.

До этого польские власти заявляли, что нашли обломки 17 беспилотников.

Об обнаружении дрона в полицию Замостья сообщили в 10:59 по местному времени (в 11:59 по московскому). Правоохранители оцепили территорию. Также они сообщили о нахождении осколков в окружную прокуратуру Люблина.

15 сентября премьер Польши Дональд Туск рассказал, что был сбит беспилотник над правительственными зданиями и резиденцией лидера страны. 16 сентября были арестованы 21-летний украинец и его несовершеннолетняя подруга, они запустили беспилотники.

Утром 10 сентября Туск заявил, что воздушное пространство Польши нарушили беспилотники. Четыре аэропорта страны временно закрыли.