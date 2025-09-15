сегодня в 21:59

Туск: над правительственной резиденцией в Польше сбили БПЛА

Премьер Польши Дональд Туск заявил о нейтрализации беспилотного летательного аппарата над правительственными зданиями и резиденцией главы государства, сообщает URA.ru .

Дрон был сбит службой госохраны страны над дворцом Бельведер и зданиями на улице Парковой в Варшаве, отметил Туск в соцсети X.

По его словам, были задержаны двое граждан Белоруссии. Как они связаны с инцидентом — не уточняется.

Полиция начала выяснять все обстоятельства случившегося.