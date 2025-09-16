Wiadomości: украинца и его подругу задержали за запуск дрона в Польше

Польские спецслужбы выяснили, что дрон над правительственными зданиями в Варшаве запускал 21-летний украинец и его несовершеннолетняя подруга, которая является гражданкой Белоруссии, сообщает газета «Известия» со ссылкой на издание Wiadomości.

Пресс-секретарь координатора спецслужб Яцек Добжиньский рассказал, что молодые люди были операторами беспилотника, который сбили над правительственными зданиями и резиденцией главы государства в Польше. Их обоих задержали.

Сейчас задержанные находятся в полиции. Их допрашивают. Правоохранители выясняют причины запуска дрона «в запретной зоне».

При этом Добжиньский опроверг версию с «масштабной шпионской операцией». Он добавил, что не знает, чем руководствовались украинец и его подруга при запуске дрона.

Вечером 15 сентября премьер Польши Дональд Туск заявил о нейтрализации БПЛА над дворцом Бельведер и зданиями на улице Парковой в Варшаве. Он тогда отметил, что после инцидента были задержаны двое граждан Белоруссии.