На Арменку из «Реальных пацанов» возбудили уголовное дело по необычной статье

Baza: на Армена из «Реальных пацанов» возбудили дело по статье о недрах

На бизнесмена, зампреда Осинской гордумы и актера «Реальных пацанов» Армена Бежаняна возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил охраны и использования недр. Он подтвердил эту информацию, но заявил, что «пока ни одного документа не видел», утверждает Baza .

Бежанян, помимо съемок в кино и работы городским депутатом в Пермском крае, руководит сразу тремя коммерческими компаниями. Самой крупной из них является ООО «Мослесхоз».

По предварительной информации, на Бежаняна, сыгравшего роль Арменки в сериале «Реальные пацаны», возбудили уголовное дело по части 1 статьи 255 УК РФ (нарушение правил охраны и использования недр).

«Возбудили, но я пока ни одного документа не видел», — прокомментировал актер.

Тем временем уголовное дело возбудили в отношении бывшего министра торговли Подмосковья Михаила Хубутии, который напал с топором на свою бывшую возлюбленную Юлию Ван. Девушка также утверждала, что экс-политик угрожал ей побоями и изнасилованием ее матери.