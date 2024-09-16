На актера сериала «Король и Шут» Ткачука завели сразу два уголовных дела

сегодня в 13:24

На актера Ткачука возбудили дела по статьям о хранении и контрабанде наркотиков

На 40-летнего актера из сериала «Король и Шут» Евгения Ткачука возбудили сразу два уголовных дела — о хранении и контрабанде наркотиков, сообщает SHOT .

Ткачука задержали в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Сотрудников правоохранительных органов привлекла курительная трубка. Они обыскали актера и нашли сверток с неизвестным веществом, который отправили на экспертизу.

Позже актера отпустили по обязательной явке. По информации Mash, у Ткачука нашли марихуану.

Выпускник ГИТИСа получил известность благодаря своим ролям в сериалах «Жизнь и приключения Мишки Япончика» и «Король и Шут», а также в кинокартине «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов».

Кроме того, в 2016 году Ткачук основал частный Конно-драматический театр «ВелесО» в Ленинградской области и является его художественным руководителем.