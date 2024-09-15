Актера сериала «Король и Шут» отпустили после задержания в Петербурге

сегодня в 19:24

SHOT: актера Евгения Ткачука отпустили после задержания в аэропорту Пулково

Российского актера театра и кино Евгения Ткачука, подозреваемого в контрабанде наркотических веществ, отпустили под обязательство о явке, сообщает SHOT .

В отделении полиции, куда артист был доставлен из петербургского аэропорта Пулково для прохождения медосвидетельствования, его нет.

По предварительной информации, звезду сериала «Король и Шут» отпустили под обязательство о явке.

Ткачука задержали в воскресенье утром в аэропорту Пулково. При предполетном досмотре у актера нашли сверток с неизвестным веществом и курительную трубку.

Как сообщал Mash, у Ткачука при досмотре перед вылетом в Тбилиси обнаружили пакетик с марихуаной.