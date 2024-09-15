Актера сериала «Король и Шут» задержали по подозрению в перевозке наркотиков

SHOT: актера Ткачука задержали в Пулкове по подозрению в перевозке наркотиков

Актера сериала «Король и Шут» Евгения Ткачука задержали в петербургском аэропорту Пулково по подозрению в перевозке наркотических веществ. С 40-летним артистом работают сотрудники полиции, сообщает SHOT .

«Шута» задержали сегодня около 07:00. При предполетном досмотре у Ткачука нашли сверток с неизвестным веществом и курительную трубку. Актеру не удалось внятно объяснить содержимое пакетика, которое было отправлено на экспертизу.

В настоящее время Ткачук продолжает находиться в отделе и общаться с сотрудниками правоохранительных органов.

Выпускник ГИТИСа получил известность благодаря своим ролям в сериалах «Жизнь и приключения Мишки Япончика» и «Король и Шут», а также в кинокартине «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов».

Кроме того, в 2016 году Ткачук основал частный Конно-драматический театр «ВелесО» в Ленинградской области и является его художественным руководителем.