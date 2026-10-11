WSJ: отношения Зеленского с Трампом достигли низшей точки за полтора года

Высказывания президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в адрес украинского лидера Владимира Зеленского свидетельствуют о значительном ухудшении их отношений, достигшем критической точки с зимы прошлого года, сообщает американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

Ранее глава Белого дома заявил, что Зеленский создает проблемы для всего мира, хотя давно мог бы завершить конфликт с Россией. По его мнению, Украине пришло время сменить лидера. Трампа поддержал бизнесмен Илон Маск.

Как отмечает газета, «резкая критика Зеленского знаменует собой низшую точку отношений двух лидеров с момента их перепалки в Овальном кабинете вскоре после возвращения Трампа в Белый дом в 2025 году».

По мнению издания, такое положение дел «рискует подорвать 18 месяцев усилий Европы убедить Трампа сохранять поддержку США Украины и давление на РФ».

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