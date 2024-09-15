У задержанного звезды сериала «Король и Шут» нашли марихуану

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Mash: марихуану нашли у актера Евгения Ткачука, задержанного в аэропорту Пулково

Уголовное дело и длительный срок грозят российскому актеру театра и кино Евгению Ткачуку за контрабанду наркотических веществ — у него нашли марихуану, сообщает Mash .

В воскресенье утром 40-летнего «Витьку Чеснока» задержали в петербургском аэропорту Пулково по подозрению в перевозке наркотиков. Актер планировал вылететь в Тбилиси.

Правоохранительные органы проверяют звезду сериала «Король и Шут» по статье 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств). Артисту грозит серьезный тюремный срок, который зависит от веса запрещенных веществ.

Как сообщает SHOT, в настоящее время актера увезли для сдачи необходимых анализов на содержание наркотиков в организме.