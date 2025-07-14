Ликсутов: производитель колбас закупит оборудование при поддержке Москвы

сегодня в 12:14

С участием Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства компания «Дымовское колбасное производство» получила льготный инвестиционный кредит для покупки современного оборудования. Об этом сообщил заммэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он уточнил, что фонд помогает предприятиям реализовывать масштабные стратегические проекты. Благодаря программе льготного кредитования, запущенной по инициативе мэра Сергея Собянина, компании обновляют производственные площадки, открывают новые рабочие места, осваивают выпуск инновационной продукции и расширяют рынки сбыта.

«Так, один из ведущих производителей колбас привлек 250 млн рублей на приобретение нового высокотехнологичного оборудования, которое позволит нарастить объем выпуска товаров и их качество», — отметил Ликсутов.

В рамках проекта предприятие закупит термокамеры, холодильные установки, упаковочные автоматы, а также оборудование для изготовления сосисок, включая вакуумный шприц-наполнитель.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова, средства предоставлены на 5 лет, при этом фонд компенсирует 50% от ключевой ставки ЦБ.

«Реализация проекта запланирована в 2025 году, а запуск нового оборудования ожидается до конца третьего квартала текущего года», — сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

На сегодняшний день «Дымовское колбасное производство» производит более 300 наименований товаров: колбасы, сосиски, мясные деликатесы и снеки. В составе продукции используются только натуральные специи и ингредиенты. За 20 лет работы предприятие выпустило порядка 100 млн упаковок сосисок и свыше 1,5 млрд батонов колбасы.

Как отметил руководитель компании Альберт Хайретдинов, городская поддержка поможет предприятию нарастить производственные мощности.

«Мы планируем увеличить выпуск популярных среди москвичей продуктов: сосисок и мясных снеков на 5,5 тыс. т в год», — пояснил Хайретдинов.