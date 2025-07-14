Как выбрать кредит сейчас: 20 выгодных предложений от банков

Какие ставки предлагают банки

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Для того, чтобы упростить россиянам подбор наиболее выгодного кредита, команда аналитиков финансового маркетплейса «Выберу.ру» изучила актуальные условия, предложенные банками страны в июле. Результатом сравнения и расчетов стал рейтинг «Лучшие кредиты наличными».

Топовые строчки рейтинга заняли кредиты, которые банки предлагают на 7 лет, и с маркетинговыми ставками, начиная от 1,9% (Ренессанс Банк), 9% (Банк Уралсиб), 13,9% (ОТП Банк). Ранжируя кредиты, помимо ставок, сроков и сумм, эксперты брали во внимание влияние платных опций и диапазона полной стоимости кредит (ПСК) на расходы заемщиков. Аналитики отмечают, что средние ставки в предложениях банков-лидеров исследования в июле по-прежнему на 5%-7% выше «ключа». По их мнению, в текущих рыночных условиях ставку потребительского кредита до 25% в июле можно рассматривать как выгодную.