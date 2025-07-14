Как выбрать кредит сейчас: 20 выгодных предложений от банков
Фото - © Яна Королёва / Фотобанк Лори
Какие банки предлагают лучшие кредиты наличными в июле, по версии финансового маркетплейса «Выберу.ру», читайте в материале РИАМО.
Какие ставки предлагают банки
Фото - © Фотобанк Лори
Для того, чтобы упростить россиянам подбор наиболее выгодного кредита, команда аналитиков финансового маркетплейса «Выберу.ру» изучила актуальные условия, предложенные банками страны в июле. Результатом сравнения и расчетов стал рейтинг «Лучшие кредиты наличными».
Топовые строчки рейтинга заняли кредиты, которые банки предлагают на 7 лет, и с маркетинговыми ставками, начиная от 1,9% (Ренессанс Банк), 9% (Банк Уралсиб), 13,9% (ОТП Банк). Ранжируя кредиты, помимо ставок, сроков и сумм, эксперты брали во внимание влияние платных опций и диапазона полной стоимости кредит (ПСК) на расходы заемщиков. Аналитики отмечают, что средние ставки в предложениях банков-лидеров исследования в июле по-прежнему на 5%-7% выше «ключа». По их мнению, в текущих рыночных условиях ставку потребительского кредита до 25% в июле можно рассматривать как выгодную.
Предложения от банков
Фото - © Фотобанк Лори
- Онлайн кредит. Ренессанс Банк. Сумма 30 тысяч – 2 миллиона рублей. Срок 2 – 7 лет. ПСК — 22,989% – 24,909%.
- Кредит наличными. Банк Уралсиб. Сумма 100 тысяч – 3 миллиона рублей. Срок 13 мес. – 7 лет. ПСК — 22,857% – 38,565%.
- «Наличными». ОТП Банк. Сумма 1 тысяча – 3 миллиона рублей. Срок 1 мес. – 7 лет ПСК 13,899% – 51,912%
- Потребительский кредит с опцией «Защита» Ингосстрах Банк Сумма 50 тысяч – 3 миллиона рублей. Срок 1 – 7 лет. ПСК 14,760% – 44,450%.
- «Наличными». Банк «ВТБ». Сумма 100, 1 тысяч – 40 миллионов рублей. Срок 6 мес. – 7 лет. ПСК 29,100% – 43,200%.
- Кредит наличными. Почта Банк. Сумма 10 тысяч – 6 миллионов рублей. Срок 3 – 7 лет. ПСК 31,734% – 47,052%.
- Кредит наличными. Банк ДОМ.РФ. Сумма 100 тысяч – 10 миллионов рублей. Срок 2 – 7 лет. ПСК 24,200% – 40,400%.
- «Наличными». Дальневосточный Банк. Сумма 40 тысяч – 3,5 миллионов рублей. Срок 2 – 5 лет. ПСК 29,154% – 31,496%.
- Кредит наличными. Газпромбанк. Сумма 50 тысяч – 7 миллионов рублей. Срок 13 мес. – 5 лет. ПСК 32,427% – 34,837%.
- «На любые цели». Банк «ЗЕНИТ». Сумма 100 тысяч – 5 миллионов рублей. Срок 3 – 5 лет. ПСК 31,818% – 37,819%.
- «На любые цели». Челиндбанк. Сумма до 5 миллионов рублей. Срок 37 мес. – 7 лет. ПСК 22,508% – 47,393%.
- «На все про все». Газэнергобанк. Сумма 15 тысяч – 1,3 миллионов рублей. Срок до 5 лет. ПСК 1,900% – 25,410%.
- «Кредит на любые цели». Сбербанк России. Сумма от 10 тысяч рублей. Срок 3 мес. – 5 лет. ПСК 22,900% – 44,800%.
- «На любые цели». МТС-Банк. Сумма 20 тысяч – 5 миллионов рублей. Срок 1 – 5 лет. ПСК 26,761% – 36,943%.
- «На любые цели». Банк «Левобережный». Сумма 5 тысяч – 2 миллиона рублей. Срок 6 мес. – 5 лет. ПСК 26,820% – 39,596%.
- «Потребительский-Онлайн». Сургутнефтегазбанк. Сумма 600 тысяч – 1,5 миллиона рублей. Срок до 5 лет. ПСК 16,751% – 41,751%.
- «Наличными». Альфа-Банк. Сумма 30 тысяч – 30 миллионов рублей. Срок 1 – 5 лет. ПСК 19,990% – 52,790%.
- Кредит Прайм «Специальный». Совкомбанк. Сумма 30 тысяч – 3 миллиона рублей. Срок 1 – 5 лет. ПСК 13,883% – 29,405%.
- 63 «Классический Акционный». Банк «Санкт-Петербург». Сумма 50 тысяч – 1,5 миллиона рублей. Срок до 5 лет. ПСК 26,573% – 46,789%.
- «На любые цели». Московский Кредитный Банк. Сумма 50 тысяч – 5 миллионов рублей. Срок 6 мес. – 5 лет. ПСК 29,922% – 52,892%.