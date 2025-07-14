Вся в маму: почему дочь Виктории Бони стала так популярна в сети

Сериал этого лета: откуда у дочери Виктории Бони армия поклонников

Фото - © Виктория Боня и ее дочь Анджелина \ скриншот

В последнее время в социальных сетях телеведущей Виктории Бони все чаще стали появляться видеоролики, снятые вместе с ее дочерью Анджелиной. Юной девушке всего 13 лет, но она уже обзавелась преданной армией поклонников. В совместных с дочерью видеороликах Боня показывает семейную повседневную жизнь — и набирает сотни тысяч просмотров. Многие пользователи называют аккаунт телезвезды в инстаграме* (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) настоящим сериалом, поскольку за мамой и дочкой очень интересно наблюдать, и фанаты ждут новых видео с нетерпением.

Причем в этих видеороликах нет «клиповости» и агрессивного монтажа и спецэффектов, а сами они длятся по 2-3 минуты, а не несколько секунд.

Знание языков и суровый характер: что известно о юной дочери Виктории Бони

Фото - © Виктория Боня и ее дочь Анджелина \ скриншот

Анджелина Летиция (полное имя дочери Виктории Бони) родилась в браке телезвезды с миллиардером из Исландии Алексом Смерфитом. Он владеет крупной упаковочной компанией «Smurfit Kappa Group», которая делает гофрированную бумагу. Пара начала встречаться в 2010 году, а спустя год отношений Боня уехала к партнеру в Монако. В итоге возлюбленные прожили вместе семь лет, но до брака дело так и не дошло — в 2017 пара разошлась, сохранив дружеские отношения.

Анджелина живет по очереди то с матерью, то с отцом (и носит его фамилию), кроме того, миллиардер собирается передать все свое состояние дочери.

Судя по видеороликам с мамой, Анджелина очень любит моду, а свой стиль она копирует то ли с Пэрис Хилтон, то ли с Бритни Спирс, а некоторые видят сходство с Кристиной Агилерой. Юная звезда обожает джинсы с низкой талией со стразами, короткие кружевные топы, мамины туфли на высоких шпильках, украшения в больших количествах. А еще, как и полагается светской львице, у нее мелированные волосы.

Фанаты звездной семьи также отмечают, что у девочки в ее 13 лет уже достаточно суровый характер — она может спокойно возразить и даже поспорить со своей мамой. И что любопытно, почти все споры выигрывает именно Анджелина.

Поскольку Анджелина Летиция долго жила за границей и периодически уезжает к своему папе, у нее достаточно неплохо обстоят дела с иностранными языками. В видео с мамой она свободно использует как русский, так и английский языки. А вот мама старается говорить с дочерью только на русском, чтобы та не забывала родной язык. Хотя у девочки нет российского гражданства — она подданная Монако.

Сейчас она учится в Лондоне в специализированной школе, где занимается конным спортом. Год назад Анджелина упрашивала свою мать забрать ее домой в Монако, на что Боня ответила отказом. Телеведущая считает, что дисциплина и четкое расписание помогут ей сформировать характер и стать более самостоятельной.

Повседневная жизнь в видеороликах Виктории Бони и Анджелины

В видеороликах Боня и Анджелина рассказывают о своей повседневной жизни. Так, они делятся, например, тем, как выполняют домашнее задание, которое Анджелина принесла из школы; как мама будит дочь в школу; рассказывают, как ухаживать на кошкой; Боня помогает дочери одеться и накраситься на свидание с парнем; много видео посвящены моде — мама с дочкой меряют одежду, а параллельно рассказывают о своей бьюти-рутине.

В одном из последних видеороликов с дочкой Боня поинтересовалась у нее, как сейчас мальчики знакомятся с девочками. Юная блогерша ответила, что мальчики не проявляют инициативу, и девочкам приходится все брать в свои руки, и стыдного тут ничего нет. Кроме того, девушка заметила, что нынешние молодые люди даже не могут угостить кофе. Боня возмутилась: «В смысле нет? А если вы на свидание пошли, он купит тебе кофе или бургер…Как нет? Вот русский менталитет, в культуре, очень часто мужчины могут даже тебе счет закрыть, если они тебя знают в ресторане», — заявила Боня. Анджелина предположила, что русские мужчины просто очень щедрые, на что Боня ответила, что дело не в щедрости, а в том, что так принято в обществе.

Недавно стало известно, что у девушки появился парень, и он ее старше на несколько лет. Анджелина сказала маме, что ему всего 14 лет, однако Боня не поверила — по лицу дочери она поняла, что та ее обманывает. Вскоре она выяснила, что избраннику Анджелины уже 16. Кроме того, девочка поспешила скрыть от него свою маму. «Когда у Анджелины появляется тот, кто ей нравится, она идет и блокирует его в моем блоге», — написала Боня.

Некоторые ролики посвящены совместным прогулкам и популярным трендам. Но не обходится и без негодования Виктории Бони. Так, например, в одном из сториз она поделилась с подписчиками, что ее дочь стала тратить по 100 евро в день, то есть больше 9 тысяч рублей. Анджелина очень любит фастфуд и по Монако передвигается исключительно на такси. «Хотела пожаловаться на Анджелину, потому что ее расходы увеличились до 100 евро в день! Каждый день с карты снимает. Это очень большие расходы для 13 лет… Я вообще никогда не брала деньги у родителей», — возмутилась Боня.

В одном из последних роликов Боня рассказала подписчикам, что ее дочь очень давно мечтала о собственной лошади, но родители ей не разрешали покупать ее. Однако Боня все же поговорила с бывшим супругом и вместе они решили пойти ребенку навстречу.

В другом видеоролике Виктория Боня просила подписчиков помочь ей отговорить дочь от пирсинга языка. Девочка возмутилась, что мать сначала дала согласие, а потом взяла свои слова обратно.

С тех пор как Боня начала выкладывать видеоролики со своей дочерью, за одну лишь неделю на ее блог подписалось более 200 тысяч новых подписчиков. Телеведущая уверена, что все дело в ее дочери, поэтому продолжает снимать ролики, которые нравятся ее аудитории.