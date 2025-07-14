На дороги Москвы нанесли новую желтую разметку

В первый раз на улице Чагинская в Юго-Восточном округе Москвы появилась желтая разметка, с помощью которой разделяют встречные потоки движения. Такой цвет лучше видно ночью и зимой, рассказали « Коммерсанту » в столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

Там отметили, что желтый более контрастный, чем белый. Его лучше видно при тяжелых погодных условиях. Новая разметка позволит уменьшить вероятность лобовых столкновений.

Улицу Чагинскую выбрали, поскольку там раньше происходили аварии из-за нарушения правил обгона. Если их количество уменьшится, то желтую разметку будут наносить и на иных улицах города, добавили в ЦОДД.

Заместитель мэра в правительстве Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов сказал, что введение новых стандартов разметки — часть масштабных работ по уменьшению аварийности в мегаполисе. Желтая разделительная линия увеличивает безопасность на участках с интенсивным движением.