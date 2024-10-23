МВД Узбекистана «взялось» за взрослых квадроберов

МВД Узбекистана предупредило, что совершеннолетним квадроберам в стране грозят штрафы и аресты до 15 суток. Ведомство назвало такое хобби неуважением к согражданам, хулиганством и нарушением общественного порядка и спокойствия, сообщает РБК .

Также стражи порядка не оставят без внимания и малолетних квадроберов. Родителям несовершеннолетних, которые бегают по улицам в масках животных и представляются четвероногими, начнут выписывать штрафы по статье о «невыполнении обязанностей по воспитанию детей».

Ранее в Узбекистане ввели уголовное наказание за бытовое насилие над детьми. Теперь взрослые, которые захотят «воспитывать кулаками» своих отпрысков, могут оказаться в колониях.

До этого в Сети появились кадры, как девочка-квадробер на поводке отдыхает в московской кальянной вместе с матерью. Оказалось, что этим ребенком на самом деле была 21-летняя дама.