Девочка-квадробер из кальянной в Москве оказалась 21-летней девушкой

В Сети распространилось видео, на котором девочка-квадробер на поводке отдыхает в кальянной вместе с матерью. Оказалось, что ребенок — это 21-летняя девушка, а мать — ее подруга, сообщает уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская в Telegram-канале .

На опубликованном видео человек в костюме кошки на поводке трется о проходящих мимо людей. В это время ее «хозяйка» курит кальян.

Омбудсмен разобралась в истории. Выяснилось, что на кадрах изображена взрослая девушка и ее подруга. В этот момент в заведении снимали промо-ролик. При этом ситуация наделала немало шума. Ярославскую возмутило, как была преподнесена эта история.

«Зачем распространять заведомо ложную информацию и привлекать нездоровый интерес, в особенности несовершеннолетних?», — написала она.

В материале РИАМО психологи объяснили, почему квадробинг может быть опасным и когда действительно стоит бить тревогу.