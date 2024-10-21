Девочка-квадробер из кальянной в Москве оказалась 21-летней девушкой
В Сети распространилось видео, на котором девочка-квадробер на поводке отдыхает в кальянной вместе с матерью. Оказалось, что ребенок — это 21-летняя девушка, а мать — ее подруга, сообщает уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская в Telegram-канале.
На опубликованном видео человек в костюме кошки на поводке трется о проходящих мимо людей. В это время ее «хозяйка» курит кальян.
Омбудсмен разобралась в истории. Выяснилось, что на кадрах изображена взрослая девушка и ее подруга. В этот момент в заведении снимали промо-ролик. При этом ситуация наделала немало шума. Ярославскую возмутило, как была преподнесена эта история.
«Зачем распространять заведомо ложную информацию и привлекать нездоровый интерес, в особенности несовершеннолетних?», — написала она.
В материале РИАМО психологи объяснили, почему квадробинг может быть опасным и когда действительно стоит бить тревогу.