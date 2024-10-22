Родителей начнут сажать в колонии за «воспитание кулаками» в Узбекистане

Уголовное наказание для родителей за насилие над детьми ввели в Узбекистане

В Узбекистане ввели уголовное наказание для родителей, совершающих бытовое насилие над своими детьми. Ужесточение ответственности за «воспитание кулаками» одобрил узбекский президент Шавкат Мирзиеев, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на поправки в законе республики.

В статьи 59-2 Кодекса об административной ответственности Узбекистана и 126-1 Уголовного кодекса о семейном (бытовом) насилии внесли правки. Дополнения предполагают введение ответственности в отношении родителей, которые совершили насилие над своими детьми.

С этого дня узбекистанцы также смогут подать заявления о примирении по делам, связанным с домашним насилием, исключительно в рамках судебного разбирательства. До этого такие заявления позволялось подавать на стадии дознания или предварительного следствия.

Ранее Генконсульство Узбекистана в Казани заявило, что узбекистанцам, которые вступят в армию России и отправятся на СВО, будет грозить уголовное преследование на родине.