Вступивших в ряды ВС РФ узбеков может ждать уголовная статья за наемничество

Генконсульство Узбекистана в Казани обратилось к своим гражданам, проживающим в России, напомнив им об уголовной ответственности после подписания контракта с Минобороны РФ, сообщает «Бриф24» .

В консульстве подчеркнули, что участие узбеков в боевых действиях в интересах иностранных государств может привести к уголовной ответственности по ст. 154 УК Республики Узбекистан «Наемничество». Нарушителям грозит тюремный срок до 10 лет.

Первый пункт этой статьи также затрагивает службу в органах государственной безопасности или полиции других стран, за что предусмотрено наказание вплоть до 3 лет лишения свободы.

Генконсульство информировало граждан Узбекистана о том, что все лица, в отношении которых существует явная информация о совершении противоправных действий, будут привлечены к уголовной ответственности в соответствии с указанной статьей.