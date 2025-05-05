МВД Дагестана: напавших на полицейских в Махачкале было двое
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На наряд ДПС в Махачкале напали двое боевиков. Появившаяся в Сети информация, что их было четверо, не соответствует действительности, сообщает в Telegram-канале пресс-служба МВД по Дагестану.
5 мая в Махачкале неизвестные устроили перестрелку с полицейскими. Затем нападавшие угнали автомобиль ДПС и скрылись. Боевиков нейтрализовали.
По информации регионального Минздрава, в результате случившегося погибли три человека. В МВД по Дагестану ранее сообщили о гибели двух полицейских.
Возбуждено уголовное дело. Ранее стали известны личности нападавших. Оба 2000 года рождения.