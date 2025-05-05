МВД Дагестана: напавших на полицейских в Махачкале было двое Происшествия 05 мая 2025 19:31 Фото - © скриншот

На наряд ДПС в Махачкале напали двое боевиков. Появившаяся в Сети информация, что их было четверо, не соответствует действительности, сообщает в Telegram-канале пресс-служба МВД по Дагестану.