Установлены личности боевиков, напавших на полицейских в Дагестане

Силовики установили личности ликвидированных боевиков, напавших на полицейских в Дагестане. Это Ахмед А. и Батал М., оба 2000 года рождения, сообщает SHOT .

В 14:20 в понедельник молодые люди напали на наряд ДПС в Дагестане. Предварительно, в результате перестрелки погибли трое силовиков. Нападавшие угнали автомобиль полиции и скрылись, машину нашли в Махачкале.

По данным Минздрава Дагестана, предварительно, в перестрелке пострадали семь человек. При этом были ранены двое гражданских, в их числе девушка 17 лет.