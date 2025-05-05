МВД заявило о гибели двух полицейских при нападении на пост ДПС в Махачкале

В Махачкале двое полицейских погибли из-за нападения на наряд ДПС, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД по Дагестану. По информации регионального Минздрава, в результате случившегося погибли три человека и были ранены пятеро, в том числе двое стражей порядка.

До этого МВД предварительно заявляло о трех убитых полицейских.

В результате перестрелки были ранены пять человек — двое силовиков и трое гражданских, в том числе 17-летняя девушка. Пострадавшие находятся в стационарах Дагестана.

Напавшие на полицию Махачкалы нейтрализованы, заявляли в республиканском Минздраве. Одного из боевиков нейтрализовал раненый полицейский во время рукопашной схватки.

Нападение на полицию в Махачкале произошло днем 5 мая. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.