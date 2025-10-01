сегодня в 17:06

Мужчину, зарезавшего начальницу в банке в Москве, арестовали на 2 месяца

С учетом позиции прокуратуры суд в столице избрал меру пресечения 40-летнему мужчине, обвиняемому в убийстве начальницы в отделении банка на улице Автозаводской, сообщает пресс-служба московской прокуратуры.

Во вторник днем в отделении банка сотрудник напал с ножом на начальницу, 39-летнюю Наталью П., она скончалась на месте. Это произошло на почве личной неприязни. Убийцу задержали и повезли на допрос.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Вину в преступлении он признал, в содеянном раскаялся. По его словам, совершил преступление в состоянии стресса.

В судебном заседании обвиняемый не возражал против избрания меры пресечения в виде ареста.

Как уточнили в пресс-служба городских судов, постановлением Чертановского райсуда удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры в отношении Константина Топорова на 1 месяц 30 суток.

