Мужчину, зарезавшего начальницу в банке в Москве, арестовали на 2 месяца
Фото - © Медиасток.рф
С учетом позиции прокуратуры суд в столице избрал меру пресечения 40-летнему мужчине, обвиняемому в убийстве начальницы в отделении банка на улице Автозаводской, сообщает пресс-служба московской прокуратуры.
Во вторник днем в отделении банка сотрудник напал с ножом на начальницу, 39-летнюю Наталью П., она скончалась на месте. Это произошло на почве личной неприязни. Убийцу задержали и повезли на допрос.
Мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Вину в преступлении он признал, в содеянном раскаялся. По его словам, совершил преступление в состоянии стресса.
В судебном заседании обвиняемый не возражал против избрания меры пресечения в виде ареста.
Как уточнили в пресс-служба городских судов, постановлением Чертановского райсуда удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры в отношении Константина Топорова на 1 месяц 30 суток.
