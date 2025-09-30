Опубликовано видео задержания мужчины, зарезавшего сотрудницу банка в Москве

112 опубликовал видео с моментом задержания мужчины, который напал и зарезал сотрудницу банка на юге Москвы.

Трагедия произошла во вторник в отделении банка на Автозаводской улице. На опубликованных кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов заломали убийцу и с выкрученными руками ведут к патрульной машине, чтобы доставить на допрос.

Как сообщает столичная прокуратура, на 39-летнюю Наталью Р. напал и зарезал ее подчиненный 1985 года рождения на почве личной неприязни.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Прокуратура держит на контроле установление обстоятельств убийства, а также расследование уголовного дела.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.