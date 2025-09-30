сегодня в 13:24

В Москве мужчина ворвался в банк и зарезал сотрудницу

Трагедия произошла на Автозаводской улице в Москве. Неизвестный мужчина ворвался в отделение банка и зарезал сотрудницу учреждения, сообщает «112» .

Несколько ножевых ранений мужчина нанес заместителю руководителя банка — женщина умерла на месте. Затем преступник попытался сбежать.

Неадеквата задержали и везут на допрос. О мотивах поступка напавшего пока ничего неизвестно.

Ранее в Ногинске между сожителями на фоне распития алкоголя возник конфликт, в ходе которого 55-летняя женщина убила мужчину. Она нанесла два удара ножом, которые оказались смертельными.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.