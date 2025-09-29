В Ногинске 55-летняя женщина зарезала сожителя двумя ударами ножа

В подмосковном Ногинске между сожителями на фоне распития алкоголя возник конфликт, в ходе которого 55-летняя женщина убила мужчину. Предварительно известно, что горожанка нанесла два удара ножом, которые оказались смертельными, об этом сообщили в СК Подмосковья .

Следователем следственного отдела по Ногинску ГСУ СК России по Московской области уже возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

Происшествие случилось еще 25 сентября 2025 года. Следователи выяснили, что в день происшествия сожители вместе распивали горячительные напитки, затем между ними возник конфликт. Подозреваемая в убийстве нанесла потерпевшему минимум два удара ножом, которые пришлись в область грудной клетки и плеча.

На данный момент компетентные специалисты уже опросили свидетелей, провели осмотр места происшествия и изъяли орудие убийства. По факту случившегося назначен ряд экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая.

В ближайшее время сторона обвинения планирует обратиться в суд для избрания меры пресечения для женщины в виде заключения под стражу.

