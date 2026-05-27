Мужчину, который ударил байкера ножом в голову, арестовали на 2 месяца

Суд избрал меру пресечения москвичу, который ударил ножом в голову байкера. Мужчина отправлен под стражу до 26 июля, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

В ходе судебного заседания мужчина высказался против отправки в СИЗО, уточняет прокуратура Москвы.

Вечером 25 мая на улице Самуила Маршака пьяный мужчина вступил в конфликт с байкером. Сначала он вынул из штанов конфету и попытался запихнуть ее в рот мотоциклисту. Когда это не получилось сделать, неадекват достал из рюкзака нож, а затем нанес удар в голову потерпевшего. К счастью, байкер был в шлеме, что помогло избежать серьезных ран.

Агрессору предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Он частично признал вину. По словам мужчины, он не планировал убивать оппонента.

Расследование уголовного дела продолжается. Процесс находится на контроле Внуковской межрайонной прокуратуры.

