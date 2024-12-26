сегодня в 21:09

Мужчина взорвал фейерверк в отделении банка в Сызрани

Мужчина зажег фейерверк в отделении одного из банков на Советской улице в Сызрани. Его задержали, сообщает Baza .

Запустивший фейерверк — 43-летний житель Ульяновской области. По предварительным данным, его к противоправному деянию могли подтолкнуть телефонные мошенники.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

Ранее пенсионерка взорвала фейерверк в торговом центре «Слава» в Серпухове. Предварительно, она также стала очередной жертвой телефонных мошенников.

В МВД России заявили, что граждан РФ к совершению преступлений подталкивают украинские спецслужбы. Они стоят за организацией поджогов и подрывов.