Украинские спецслужбы подталкивают граждан РФ к совершению преступлений

В том, что россияне поджигают и подрывают автомобили и административные здания, виноваты украинские спецслужбы. Именно они подталкивают граждан РФ к совершению преступлений. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.

По данным ведомства, украинские спецслужбы стоят за организацией поджогов и подрывов. Они осуществляют свою деятельность через посредников или собственных сотрудников.

В МВД отмечают, что работающие на украинские спецслужбы люди вводят граждан РФ в заблуждение и провоцируют на преступления. Для этого в том числе они используют методы психологического воздействия.

Ранее мошенники заставили 20 россиян совершить дестабилизирующие действия за неделю. Аферисты принуждают жертв идти на преступления.