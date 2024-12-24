Пенсионерка взорвала фейерверк в торговом центре «Слава» в Серпухове

Пожилая женщина взорвала пиротехнику в здании торгового центра в городском округе Серпухов. Пенсионерку обманули телефонные мошенники, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

Инцидент произошел во вторник вечером в ТЦ «Слава», в котором находится отделение МФЦ.

На опубликованных кадрах видно, как в здании ТЦ происходит задымление из-за разрывающейся пиротехники. По предварительной информации, 77-летняя пожилая местная жительница стала очередной жертвой телефонных мошенников.

На месте происшествия продолжают работать городские оперативные службы.

Ранее в Ставропольском крае женщина после звонка мошенников зажгла фейерверк в отделении банка ВТБ. Правоохранительные органы задержали ее.