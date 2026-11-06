Фанаты требуют проверить Маришина после падения Камалдиновой на Гран-при РФ

Фигуристы Альбина Камалдинова и Степан Маришин снялись с соревнований в Екатеринбурге: причиной стало падение партнерши во время произвольной программы. Теперь фанаты в соцсетях просят проверить Маришина из-за падения партнерши, так как считают его виновным в травмах девушки.

О том, что пара снялась с соревнований, сообщила пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

«Все хорошо с Альбиной (Камалдиновой — ред.). Ее осмотрели врачи. Голова не кружится, не тошнит. Сейчас с катка едем в больницу, чтобы сделать снимок и исключить негативные последствия», — сообщил тренер пары Артур Минчук.

Инцидент произошел на пятом этапе юниорского Гран-при России. Спортсмены выполняли поддержку в произвольной программе, партнер не удержал Камалдинову, и она упала на лед. Музыку остановили, фигуристы покинули каток и не продолжили выступление. В протоколе стоит отметка о снятии.

Поклонники возмущены тем, что после падения девушки ее партнер продемонстрировал равнодушие и не сразу подъехал к Камалдиновой.

По итогам короткой программы пара занимала четвертое место с 50,79 балла. Юниорский Гран-при России, в котором спортсмены соревнуются в разных возрастных категориях, является отборочным циклом соревнований.

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