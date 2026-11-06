Подмосковное УФАС вынесло предупреждение «Октябрь-Девелопмент»

Московское областное УФАС России привлекло ООО «СЗ «Октябрь-Девелопмент» к административной ответственности за рекламу квартир в СМС без предварительного согласия получателя. Компании назначили наказание в виде предупреждения.

Поводом для разбирательства стало обращение гражданина в Московское областное УФАС России. На его абонентский номер поступали СМС с рекламой квартир, предлагаемых ООО «СЗ «Октябрь-Девелопмент». Предварительного согласия на получение рекламы он не давал.

Управление возбудило дело по признакам нарушения части 1 статьи 18 Закона о рекламе. По итогам рассмотрения ведомство признало рекламу нарушающей требования закона и вынесло постановление о назначении компании предупреждения.

Согласно части 1 статьи 4.1.1 КоАП РФ, штраф за впервые совершенное административное правонарушение подлежит замене на предупреждение при наличии обстоятельств, предусмотренных частью 2 статьи 3.4 КоАП РФ.

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