Более 200 школьников Электростали и Воскресенска изучили электробезопасность

Специалисты «Мособлэнерго» в конце октября провели занятия по электробезопасности для более чем 200 школьников Электростали и Воскресенска, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Уроки были посвящены профилактике детского электротравматизма и безопасному обращению с электричеством на улице и в быту. В школе-интернате для детей с ограниченными возможностями здоровья № 1 в Электростали занятие посетили 100 ребят. В Воскресенске два урока «Электричество — не игрушка» прошли в школах «Вектор» № 26 и № 20 для 112 учеников 5–6-х классов.

Школьникам объяснили, почему нельзя приближаться к оборванным проводам и открытым электрошкафам, как действовать рядом с поврежденным проводом и оказывать первую помощь пострадавшему от тока. Отдельно разобрали опасность зацеперства и высокого напряжения в контактной сети. Ребята также узнали о роли электричества в повседневной жизни и повторили правила обращения с электроприборами.

На практической части ученики изучили и примерили средства индивидуальной защиты электромонтеров — диэлектрические перчатки, боты и каски. Энергетики ответили на вопросы и разобрали конкретные ситуации.

«Для энергетиков важно не только строить и ремонтировать сети, но и с ранних лет формировать у детей привычку относиться к электричеству внимательно», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

«Мособлэнерго» проводит такие уроки с 2014 года. Ежегодно они охватывают свыше 3 тыс. школьников Подмосковья, помогая освоить правила поведения вблизи энергообъектов и познакомиться с профессией энергетика.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что обеспечение безопасности школьников на протяжении всего учебного года — всегда под вниманием.

«У нас 1 млн 87 тыс. ребят пошли в школу. Обеспечение безопасности и в первый день учебы, и на протяжении всего учебного года всегда остается под нашим вниманием. Мы понимаем, насколько важна слаженность действий», — заявил Воробьев.