Мужчина выкинул знакомого с 9 этажа в Подольске

В Подольске мужчина во время ссоры вытолкнул знакомого из окна квартиры, расположенной на девятом этаже, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области .

По данным правоохранителей, инцидент произошел 31 октября. У одного из подъездов дома на ул. Энтузиастов обнаружили тело мужчины 1985 года рождения. У него были травмы, характерные для падения с большой высоты.

У погибшего произошел конфликт с его знакомым. Тот в ходе ссоры выкинул мужчину из окна квартиры на девятом этаже.

Правоохранители задержали подозреваемого. Преступником оказался житель Астраханской области 1987 г. р. Ранее он был несколько раз судим. Полицейские доставили подозреваемого в следственные органы.

Ранее ученик выпрыгнул из окна школы на Урале и повредил спину. Он хотел снять видео.