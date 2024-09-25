Хотел снять видео: ученик выпрыгнул из окна школы на Урале и повредил спину
Семиклассник захотел снять видео, как он выпрыгивает из окна школы в Первоуральске. В результате он неудачно упал и повредил спину, сообщает Baza.
Инцидент произошел в школе № 5. По предварительным данным, 13-летний ученик решил снять «крутое видео», чтобы затем выложить его в TikTok. Сначала он выкинул из окна школы дыню, а затем выпрыгнул за ней сам со словами: «Я сейчас за ней схожу».
Происходящее снимали на камеру одноклассники подростка. Они рассказали, что школьник хотел прыгнуть на дерево, повиснуть на ветке, а затем спуститься. Однако задуманное ему совершить не удалось: у парня соскользнули руки.
Семиклассник неудачно приземлился. На место происшествия вызвали скорую помощь. Медики установили, что у парня отек грудного отдела спинного мозга и ушиб.
Одноклассники рассказали, что школьник уже неоднократно совершал подобные действия, но в прошлые разы не травмировался.
Ранее в Подмосковье женщина выпрыгнула из окна после предложения парня понюхать газ. Ей понадобилась помощь врачей.