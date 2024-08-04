Жительница Подмосковья выпрыгнула из окна после предложения парня понюхать газ

В подмосковных Мытищах 31-летняя женщина совершила прыжок со второго этажа. Это произошло на свидании с мужчиной, который включил газ на кухне и предложил его понюхать, сообщает SHOT .

С парнем женщина познакомилась в интернете, а затем пригласила его на свидание к себе домой.

Пара долго разговаривала друг с другом и все было хорошо. Но затем парень совершил странный поступок. Он включил газ на кухне, начал его нюхать, и предложил женщине «развлечься» вместе с ним аналогично.

Жительница Мытищ испугалась и выпрыгнула со второго этажа. Мужчина поступил также, после чего убежал.

После прыжка женщина поехала в травмпункт. Доктора обнаружили у нее два повреждения — перелом плеча и черепно-мозговую травму. О состоянии здоровья мужчины не сообщается.

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