В Сочи две туристки зарезали мужчину и сбросили окровавленное тело на пляж
SHOT: две женщины убили мужчину на набережной в Сочи
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В Сочи две женщины убили мужчину и сбросили окровавленное тело на пляж. На теле жертвы нашли множественные ножевые ранения, сообщает SHOT.
Тело 45-летнего Андрея М обнаружили другие отдыхающие. После убийства подозреваемые женщины продолжили гулять за ручку.
Очевидцы рассказали, что накануне туристки на людях громко ругались с мужчиной, а затем сбросили Андрея с подпорной стены на пляж в Вардане. На теле убитого были множественные ножевые ранения. Отдыхающие вызвали бригаду скорой помощи и полицию.
По подозрению в убийстве по горячим следам правоохранительные органы задержали 20-летнюю Кристину А. из Подмосковья и 30-летнюю Кристину С. из Смоленской области. В настоящее время полицейские выясняют мотивы нападавших.