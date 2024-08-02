В Сочи две туристки зарезали мужчину и сбросили окровавленное тело на пляж

SHOT: две женщины убили мужчину на набережной в Сочи

В Сочи две женщины убили мужчину и сбросили окровавленное тело на пляж. На теле жертвы нашли множественные ножевые ранения, сообщает SHOT .

​Тело 45-летнего Андрея М обнаружили другие отдыхающие. После убийства подозреваемые женщины продолжили гулять за ручку.

Очевидцы рассказали, что накануне туристки на людях громко ругались с мужчиной, а затем сбросили Андрея с подпорной стены на пляж в Вардане. На теле убитого были множественные ножевые ранения. Отдыхающие вызвали бригаду скорой помощи и полицию.

По подозрению в убийстве по горячим следам правоохранительные органы задержали 20-летнюю Кристину А. из Подмосковья и 30-летнюю Кристину С. из Смоленской области. В настоящее время полицейские выясняют мотивы нападавших.