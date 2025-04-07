Мужчина в военной форме пригрозил порезать экипаж на борту авиарейса в Сочи Происшествия сегодня в 17:23 Фото - © Pxhere

На самолете рейса Москва — Сочи агрессивный пассажир в военной форме угрожал порезать экипаж, если борт прилетит не по расписанию, сообщает Telegram-канал Aviaincident.