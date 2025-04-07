Мужчина в военной форме пригрозил порезать экипаж на борту авиарейса в Сочи
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На самолете рейса Москва — Сочи агрессивный пассажир в военной форме угрожал порезать экипаж, если борт прилетит не по расписанию, сообщает Telegram-канал Aviaincident.
Экипаж запросил полицию по прибытии. Капитан воздушного судна принял решение продолжить полет до аэропорта.
Инцидент произошел в самолете авиакомпании «Победа».
Ранее в Сиднее за дебош на борту самолета задержали чиновника из Иордании. Мужчина спровоцировал конфликт в лайнере, напал на экипаж, пытался открыть аварийные выходы.