В Сиднее за дебош на борту самолета задержали чиновника из Иордании

Иорданский правительственный чиновник на пути из Малайзии в Австралию спровоцировал конфликт внутри самолета, напал на экипаж, а также пытался открыть аварийные выходы воздушного судна. В итоге в Сиднее его задержали, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал АВС.

«Гражданину Иордании отказали в освобождении под залог после того, как он якобы пытался открыть аварийные выходы и душил члена экипажа во время перелета из Малайзии в Сидней. 46-летний Шади Тайсир Айед ас-Саайде был задержан австралийской федеральной полицией, когда рейс AirAsia приземлился в аэропорту Сиднея в субботу вечером», — сообщил телеканал.

В настоящее время мужчину обвиняют в преступлении, связанном с угрозой безопасности самолета, а также в нападении на членов экипажа авиарейса.

Адвокат задержанного сообщил, что его клиент является сотрудником правительства Иордании и работает в сфере управления ядерными отходами. Целью его поездки была рабочая встреча с австралийскими чиновниками. По словам адвоката, его подопечный не помнит, что происходило до его задержания.