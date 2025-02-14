Мужчина подлил ртуть в пирожок в московской пекарне умышленно

Один из посетителей столичной пекарни «Мельница» умышленно подлил ртуть в выпечку знакомого из-за девушки, сообщает РЕН ТВ .

Мужчина готовился к преступлению заранее. Он признался, что он купил градусник, затем перелил из него ртуть в шприц, а после этого подлил ее в пирожок.

В результате ЧП парами опасного металла отравился один человек. Сам злоумышленник не стал есть пирожок, а только притворялся отравленным.

11 февраля два человека съели пирожки, внутри которых предположительно находилась ртуть. Их отвезли в НИИ скорой помощи им. Склифосовского.

Ранее Роспотребнадзор проверил пекарню «Мельница» на Симферопольском бульваре, где мужчины купили пирожки.