Мужчина сгорел во время взрыва газа в Стерлитамаке

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Baza: огонь поглотил мужчину и грузовик во время взрыва газа в Стерлитамаке

В результате взрыва газа в башкирском Стерлитамаке огонь поглотил мужчину и проезжающий мимо грузовик. Жуткое видео опубликовал Telegram-канал Baza .

Хлопок на газопроводе Стерлитамакского нефтехимического завода произошел 19 августа. Во время инцидента серьезные травмы получили трое людей, сейчас они в реанимации. Состояние пациентов тяжелое.

На опубликованной записи видно, как мужчина пробегает рядом с деревьями, но его поглощает пламя. Также огонь задел и грузовик. Он мгновенно загорелся.

Ранее в Сети появились кадры пожара в Пролетарске Ростовской области. Там после падения осколков беспилотника начало гореть дизтопливо.