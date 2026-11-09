В Старой Купавне восстановили освещение в сквере и на улице Кирова

Освещение сквера «75 лет завода «Акрихин»» и улицы Кирова в Старой Купавне восстановили после обращений жителей. Работы завершили 6 и 8 ноября соответственно, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Жители Старой Купавны сообщили в администрацию Богородского округа о неисправном освещении в сквере «75 лет завода «Акрихин»». 5 ноября специалисты выехали на место и включили вводной автомат. Однако жители уточнили, что свет появился только вдоль школы-интерната и на дороге, а сам сквер остался без освещения.

6 ноября специалисты провели повторный выезд и заменили фотореле. После этого освещение сквера заработало в штатном режиме.

Сквер в центре города открыли в 2011 году к 75-летию фармацевтической компании «Акрихин». В 2014 году его проект стал победителем премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье» в номинации «Комфортное Подмосковье».

Еще одно обращение касалось неработающих уличных фонарей на улице Кирова. Освещение там восстановили 8 ноября.

«Формирование комфортной городской среды» - инициатива национального проекта «Инфраструктура для жизни». В городах и населенных пунктах по всей стране появляются новые культурные пространства, прогулочные зоны, проходит масштабное восстановление исторических зданий. Все это — результат работы федерального проекта. По нему жители сами выбирают, как будет выглядеть их город.

Инициированный губернатором Московской области Андреем Воробьевым проект «Светлый город» направлен на ликвидацию недоосвещенных мест в регионе, повышение энергоэффективности уличного освещения, а также создание комфортных условий в местах проведения досуга жителей.